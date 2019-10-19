Новини України

Горбатюка не допустили до переатестації в Офіс генпрокурора. Фото: zn.ua

https://racurs.ua/ua/n128295-gorbatuka-ne-dopustyly-do-pereatestaciyi-v-ofis-genprokurora.html

Ракурс

Сергій Горбатюк, керівник Управління спецрозслідувань Генеральної прокуратури України, не допущений до переатестації на посади в Офіс генерального прокурора.

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Разом з Горбатюком не допустили ще понад 200 прокурорів, серед яких і Олексій Донський. Таким чином, всі вони не зможуть обіймати посади в Офісі генпрокурора, повідомила сьогодні в Facebook журналіст Ірина Ромалійська.

Вона пояснила, що для допуску необхідно було подати заяву зі згодою на те, що під час співбесіди може братися до уваги анонімна інформація про прокурора, яку не потрібно буде підтверджувати офіційно.

Деякі прокурори вирішили не йти на це порушення закону… У результаті — вони відмовилися підписувати таку заяву… Що в підсумку? У підсумку до атестації не допустили. За моїми даними, мова йде більш ніж про 200 прокурорів з ГПУ (всього їх близько 1300). Деяких з недопущених вже звільнили, — уточнила Ромалійська.

Сам Горбатюк в коментарі до посту написав, що у нього є питання до реформи Генпрокуратури.

У поліції саме так і сталося — велика частина звільнених відновилася. Ті ж граблі тільки під новим соусом, — написав він.

Нагадаємо, що в серпні Горбатюк вирішив судитися з колишнім генпрокурором Юрієм Луценком.