Силовики РФ обшукують «Сибзолото» у зв’язку з проривом греблі, кількість загиблих зросла, фото — ТАСС

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У компанії-власника зруйнованої дамби в Красноярському краї почався обшук. Одна бригада слідчих працює в офісі «Сибзолота», інша — безпосередньо на місці події.

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За словами губернатора Красноярського краю Олександра Усса, причиною прориву дамби міг стати селевий потік. Голова уряду краю Юрій Лапшин припустив, що прорив дамби могли спровокувати рясні опади, які затопили золотодобувне робітниче селище, повідомляє «Інтерфакс».

Гребля в цьому районі мала висоту приблизно 5 м. Робоче селище було нижче цієї водойми, і декілька будинків, в яких жило приблизно 80 осіб, безпосередньо примикали до річки, що й призвело до цієї трагедії.

Один з працівників копальні розповів, що всього дамб було чотири. Вони тримали відпрацьовані, затоплені ділянки золотодобування. Подібні події нібито відбувалися неодноразово.

У Красноярському краї наступного понеділка оголосили днем ​​жалоби за загиблими в результаті прориву дамби. За останніми даними, загинули 15 людей, 14 в лікарні, 13 в списку зниклих безвісти. Прорив греблі на золотодобувній копальні стався рано вранці. Вважають, що споруду звели з порушенням норм.

Затопило два гуртожитки тимчасового типу. Хвиля селевого потоку досягала висоти близько 4 м. Селище старателів знаходиться в тайзі, на місці через віддаленість від населених пунктів є проблеми зі зв’язком.