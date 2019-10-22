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Ракурс
Наслідки інциденту, фото: ТАСС

Прорив греблі в Росії: на місці інциденту знайшли сейф із золотом

22 жов 2019, 14:08
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У Красноярському краї РФ на місці прориву греблі в районі населеного пункту Щетинкино рятувальники сьогодні знайшли закритий металевий сейф з золотом.

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Після того, як його відкрили, в середині виявили дев’ять колб з непошкодженими пломбами, у котрих, ймовірно, містилося золото, а також 14 опечатаних пакетів з концентратом для вторинної обробки. Про це повідомляє прес-служба Слідчого комітету РФ.

Зазначається, що про наявність цього сейфу в одному із затоплених водою технічних приміщень раніше під час допитів повідомляв генеральний директор підприємства «Сісім», яке в цьому районі займалося добуванням золота. Його, а також гірничого майстра та начальника ділянки суд заарештував на два місяці.

Очікується, що на знайдене в сейфі золото суд невдовзі накладе арешт.

Кількість жертв цього інциденту зросла до 17 осіб. Ще троє осіб вважаються зниклими безвісти.

Нагадаємо, у Красноярському краї вранці 19 жовтня внаслідок прориву дамб п’ятиметрова хвиля з суміші з глини, води та грязі знесла низку споруд у розташованому поряд поселенні золотодобувачів. Слідство вважає, що була порушена технологія проведення таких робіт.

Джерело: Ракурс


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