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Ракурс
Забруднення повітря в Україні: названі п'ять проблемних міст. Фото: Діло

Забруднення повітря в Україні: названі п’ять проблемних міст

22 жов 2019, 13:35
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Забруднення повітря в Україні зафіксували відразу в п’яти містах. В Дніпрі, Кам’янському, Кривому Розі, Львові та Одесі концентрація оксиду вуглецю перевищила гранично допустиму норму. В повітрі також зафіксовано незначне перевищення по деяким іншим параметрам.

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Фахівці продовжують постійне спостереження за забрудненням повітря різними інгредієнтами, в тому числі оксидом вуглецю, повідомив під час брифінгу у Києві директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда.

Тільки в Дніпрі, Кам’янському, Кривому Розі, Львові та Одесі було перевищення гранично допустимої концентрації, але таке перевищення є характерним для такого осіннього періоду, і нічого надзвичайного на території України немає, — сказав Кульбіда.

За словами глави Укргідрометцентру, зараз спостерігається «звичайний режим забруднення» повітря.

Він додав, що поширена днями інформація про серйозне забруднення повітря не підкріплена фактами і не є правдивою. За його словами, нічого надзвичайного не сталося, і така ситуація регулярно повторюється.

Нагадаємо, що напередодні прем'єр-міністр України Олексій Гончарук прокоментував поширені в соцмережах повідомлення про надзвичайно високий рівень забруднення повітря.

Джерело: Ракурс


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