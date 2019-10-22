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Забруднення повітря в Україні: названі п'ять проблемних міст. Фото: Діло
Забруднення повітря в Україні: названі п’ять проблемних містhttps://racurs.ua/ua/n128413-zabrudnennya-povitrya-v-ukrayini-nazvani-p-yat-problemnyh-mist.htmlРакурс
Забруднення повітря в Україні зафіксували відразу в п’яти містах. В Дніпрі, Кам’янському, Кривому Розі, Львові та Одесі концентрація оксиду вуглецю перевищила гранично допустиму норму. В повітрі також зафіксовано незначне перевищення по деяким іншим параметрам.
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Фахівці продовжують постійне спостереження за забрудненням повітря різними інгредієнтами, в тому числі оксидом вуглецю, повідомив під час брифінгу у Києві директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда.
Тільки в Дніпрі, Кам’янському, Кривому Розі, Львові та Одесі було перевищення гранично допустимої концентрації, але таке перевищення є характерним для такого осіннього періоду, і нічого надзвичайного на території України немає, — сказав Кульбіда.
За словами глави Укргідрометцентру, зараз спостерігається «звичайний режим забруднення» повітря.
Він додав, що поширена днями інформація про серйозне забруднення повітря не підкріплена фактами і не є правдивою. За його словами, нічого надзвичайного не сталося, і така ситуація регулярно повторюється.
Нагадаємо, що напередодні прем'єр-міністр України Олексій Гончарук прокоментував поширені в соцмережах повідомлення про надзвичайно високий рівень забруднення повітря.
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