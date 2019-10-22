Загрязнение воздуха в Украине: названы пять проблемных городов. Фото: Дело

https://racurs.ua/n128413-zagryaznenie-vozduha-v-ukraine-nazvany-pyat-problemnyh-gorodov.html

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Загрязнение воздуха в Украины зафиксировали сразу в пяти городах. В Днепре, Каменском, Кривом Роге, Львове и Одессе концентрация оксида углерода превысила предельно допустимую норму. В воздухе также зафиксировано незначительное превышение по некоторым другим параметрам.

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Специалисты продолжают постоянное наблюдение за загрязнением воздуха различными ингредиентами, в том числе и оксидом углерода, сообщил во время брифинга в Киеве директор Укргидрометцентра Николай Кульбида.

Только в Днепре, Каменском, Кривом Роге, Львове и Одессе было превышение предельно допустимой концентрации, но такое превышение является характерным для такого осеннего периода, и ничего чрезвычайного на территории Украины нет, — сказал Кульбида.

По словам главы Укргидрометцентра, сейчас наблюдается «обычный режим загрязнения» воздуха.

Он добавил, что распространенная на днях информация о серьезном загрязнении воздуха не подкреплена фактами и не является правдивой. По его словам, ничего чрезвычайного не произошло, и такие ситуации регулярно повторяются.

Напомним, что накануне премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокомментировал распространенные в соцсетях сообщения о чрезвычайно высоком уровне загрязнения воздуха.