Застрелился депутат от «Батькивщины», фото: pxhere

https://racurs.ua/n128410-na-poltavschine-zastrelilsya-deputat-ot-batkivschiny.html

Ракурс

Владимир Петренко, депутат от партии «Батькивщина», застрелился в поселке Шишаки одноименного района в Полтавской области.

Loading...

Политик 21 октября выстрелил себе в голову из ружья, которое было зарегистрировано на его имя. Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона.

Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства и анализируют различные версии произошедшего. Уже открыто уголовное производство по ст. 115 УК (умышленное убийство) с пометкой «Самоубийство».

В комментарии «24 каналу» пресс-секретарь политсилы подтвердила смерть 55-летнего депутата. По ее словам, никакой политической составляющей в его поступке нет, инцидент не связан с депутатской деятельностью.

О смерти Петренко сообщили также в Шишацком райсовете. Информацию о гибели мужа подтвердила и его жена.

Известно также, что депутат был директором компании «Стройсервис».

Напомним, вчера в Полтавской области в авиакатастрофе погиб бывший министр аграрной политики Украины Тарас Кутовой. В момент трагедии он находился на борту вертолета «Робинсон-44», который летел из Киева в Полтавскую область.