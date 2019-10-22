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Застрелился депутат от «Батькивщины», фото: pxhere

На Полтавщине застрелился депутат от «Батькивщины»

22 окт 2019, 13:34
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Владимир Петренко, депутат от партии «Батькивщина», застрелился в поселке Шишаки одноименного района в Полтавской области.

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Политик 21 октября выстрелил себе в голову из ружья, которое было зарегистрировано на его имя. Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона.

Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства и анализируют различные версии произошедшего. Уже открыто уголовное производство по ст. 115 УК (умышленное убийство) с пометкой «Самоубийство».

В комментарии «24 каналу» пресс-секретарь политсилы подтвердила смерть 55-летнего депутата. По ее словам, никакой политической составляющей в его поступке нет, инцидент не связан с депутатской деятельностью.

О смерти Петренко сообщили также в Шишацком райсовете. Информацию о гибели мужа подтвердила и его жена.

Известно также, что депутат был директором компании «Стройсервис».

Напомним, вчера в Полтавской области в авиакатастрофе погиб бывший министр аграрной политики Украины Тарас Кутовой. В момент трагедии он находился на борту вертолета «Робинсон-44», который летел из Киева в Полтавскую область.

Источник: Ракурс


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