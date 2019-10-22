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Ракурс
Застрелився депутат від «Батьківщини», фото: pxhere

На Полтавщині застрелився депутат від «Батьківщини»

22 жов 2019, 13:34
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Володимир Петренко, депутат від партії «Батьківщина», застрелився у селищі Шишаки однойменного району в Полтавській області.

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Політик 21 жовтня вистрілив собі у голову з рушниці, що була зареєстрованою на його ім’я. Про це повідомили у прес-службі поліції регіону.

Наразі правоохоронці з’ясовують обставини та аналізують різні версії події. Вже відкрито кримінальне провадження за ст. 115 ККУ (умисне вбивство) з позначкою «Самогубство».

У коментарі «24 каналу» речниця політсили підтвердила смерть 55-річного депутата. За її словами, жодного політичного підґрунтя в його вчинку немає, інцидент не пов’язаний із діяльністю депутата.

Про смерть Петренка повідомили такожу Шишацькій райраді. Інформацію про загибель чоловіка підтвердила і його дружина.

Відомо також, що депутат був директором компанії «Будсервіс».

Нагадаємо, напередодні в Полтавській області в авіакатастрофі загинув колишній міністр аграрної політики України Тарас Кутовий. У момент трагедії він перебував на борту вертольота «Робінсон-44», який летів із Києва на Полтавщину.

Джерело: Ракурс


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