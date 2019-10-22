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Зловмисник мав влаштувати теракт у Бердичеві, фото: «Цензор.нет»

На Житомирщині ухвалено вирок дезертирові, якому ФСБ наказала підірвати військову частину

22 жов 2019, 13:25
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Бердичівський міськрайонний суд Житомирської області відправив за ґрати на 3,5 роки колишнього військовослужбовця 26-ї окремої артилерійської бригади, який від російських спецслужб отримав завдання влаштувати теракт в регіоні.

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Військовослужбовець у квітні дезертував та незаконно перетнув кордон із Росією, де був затриманий співробітниками ФСБ. Через погрози з боку російських силовиків він дав згоду на співпрацю й отримав від них завдання влаштувати вибух на території військової частини А3091 в Бердичеві, де дислокувалася його артбригада, повідомляє агентство «Українські новини» з посиланням на матеріали суду.

Зазначається, що на територію України він повернувся в липні, проте отримане завдання виконувати не став, натомість повідомив про це українським правоохоронним органам.

Контракт на проходження військової служби він уклав у лютому 2018 року. З того часу кілька разів з військової частини й жив у друзів, проте там його виявляли і затримували співробітники місцевого військкомату. У зв’язку з цим був переведений з контрактної на строкову службу, проте знову дезертував 17 квітня цього року.

Нагадаємо, у червні правоохоронці затримали завербованого ФСБ співробітника «Харківводоканалу», який намагався підірвати вибухівку на території стратегічного об'єкту.


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