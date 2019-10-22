На Житомирщине вынесен приговор дезертиру, которому ФСБ приказала подорвать воинскую часть

Злоумышленник должен был устроить теракт в Бердичеве, фото: «Цензор.нет»

https://racurs.ua/n128412-na-jitomirschine-vynesen-prigovor-dezertiru-kotoromu-fsb-prikazalo-podorvat-voennuu-chast.html

Ракурс

Бердичевский горрайонный суд Житомирской области отправил за решетку на 3,5 года бывшего военнослужащего 26-й отдельной артиллерийской бригады, который от российских спецслужб получил задание устроить теракт в регионе.

Loading...

Военнослужащий в апреле дезертировал на территорию России, где был задержан сотрудниками ФСБ. Из-за угроз со стороны российских силовиков он дал согласие на сотрудничество и получил от них задачу устроить взрыв на территории воинской части А3091 в Бердичеве, где дислоцировалась его артбригада, сообщает агентство «Украинские новости» со ссылкой на материалы суда.

Отмечается, что на территорию Украины он вернулся в июле, однако полученное задание выполнять не стал, вместо этого сообщил о нем украинским правоохранительным органам.

Контракт на прохождение военной службы он заключил в феврале 2018 года. С тех пор несколько раз из воинской части и жил у друзей, однако там его обнаруживали и задерживали сотрудники местного военкомата. В связи с этим был переведен с контрактной на срочную службу, однако снова дезертировал 17 апреля этого года.

Напомним, в июне правоохранители задержали завербованного ФСБ сотрудника «Харьковводоканала», который пытался взорвать взрывчатку на территории стратегического объекта.