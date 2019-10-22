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Желудок американца сам производил пиво, фото: pixabay

Желудок варил пиво: в США задержали водителя с синдромом автоброжения

22 окт 2019, 14:32
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Пьяного водителя за рулем автомобиля задержали в США. Вскоре специалисты установили, что желудок американца сам производил пиво.

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Медики диагностировали у мужчины синдром автоброжения. Об этом сообщает The Mirror.

В 2011 году он поранил палец и прошел курс лечения антибиотиками. В поведении мужчины появились странности: беспричинная агрессия, депрессия и провалы в памяти.

Вскоре правоохранители задержали его за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Анализ показал, что количество спиртного в крови мужчины эквивалентно десяти единицам алкоголя (100 г чистого спирта). Но сам задержанный употребление алкоголя отрицал.

В итоге эксперты диагностировали у пациента синдром автоброжения. Это состояние характеризуется необычной работой желудка, который производит собственное пиво из продуктов с высоким содержанием углеводов.

Пациенту назначили новое лечение. В результате он вернулся к нормальной жизни, но со временем начал замечать прежние симптомы, когда втайне от врачей поел пиццу и выпил газировку.

Ранее сообщалось, что американец чуть не ослеп из-за передозировки «Виагрой». 50-летний мужчина превысил допустимую дозу в десять раз.


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