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Желудок американца сам производил пиво, фото: pixabay
Желудок варил пиво: в США задержали водителя с синдромом автоброженияhttps://racurs.ua/n128418-v-ssha-jeludok-zaderjannogo-za-pyanoe-vojdenie-mujchiny-proizvodil-pivo.htmlРакурс
Пьяного водителя за рулем автомобиля задержали в США. Вскоре специалисты установили, что желудок американца сам производил пиво.
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Медики диагностировали у мужчины синдром автоброжения. Об этом сообщает The Mirror.
В 2011 году он поранил палец и прошел курс лечения антибиотиками. В поведении мужчины появились странности: беспричинная агрессия, депрессия и провалы в памяти.
Вскоре правоохранители задержали его за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Анализ показал, что количество спиртного в крови мужчины эквивалентно десяти единицам алкоголя (100 г чистого спирта). Но сам задержанный употребление алкоголя отрицал.
В итоге эксперты диагностировали у пациента синдром автоброжения. Это состояние характеризуется необычной работой желудка, который производит собственное пиво из продуктов с высоким содержанием углеводов.
Пациенту назначили новое лечение. В результате он вернулся к нормальной жизни, но со временем начал замечать прежние симптомы, когда втайне от врачей поел пиццу и выпил газировку.
Ранее сообщалось, что американец чуть не ослеп из-за передозировки «Виагрой». 50-летний мужчина превысил допустимую дозу в десять раз.
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