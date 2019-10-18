Новости Украины

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У депутатов "Слуги народа" появились разногласия с Гончаруком. Фото: Укринформ

Депутаты от «Слуги народа» поссорились с Гончаруком — СМИ

18 окт 2019, 14:07
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Депутаты фракции «Слуга народа» поссорились с премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком во время утреннего заседания фракции.

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Как сообщило издание «Украинская правда» со ссылкой на неназванных представителей «Слуги народа», народные избранники начали спорить с Гончаруком после того, как он начал уговаривать их голосовать по закону об анбандлинге «Нафтогаза».

Мы возмущались, почему премьер уламывает сегодня голосовать этот проект без предварительного обсуждения. У нас же во фракции есть и социалисты — депутаты начали кричать: «Не отдашь национальную собственность в частные руки». Алексей говорит им: но это не в частную собственность, это наши международные обязательства, — рассказал изданию один из депутатов.

Коме того, на заседании рассматривали вопрос распределения субвенций на округа между мажоритарщиками.

Нашим мажоритарщикам рассказывали, что никаких субвенций не будет, а сегодня оказывается, что какая-то рабочая группа Минфина и бюджетного комитета поделили соцеконом за 2019 год. Фактически 100 «мажоров» остались без денег! Вот они и возмущались, ругались, — сказал второй представитель фракции.

Напомним, что анбандлинг предусматривает отделение оператора газотранспортной системы и полную его независимость от «Нафтогаза» и других производителей и поставщиков газа.


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