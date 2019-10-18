Новини України

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У депутатів "Слуги народу" з'явилися розбіжності з Гончаруком - ЗМІ. Фото: Укрінформ

Депутати від «Слуги народу» посварилися з Гончаруком — ЗМІ

18 жов 2019, 14:07
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Депутати фракції «Слуга народу» посварилися з прем'єр-міністром України Олексієм Гончаруком під час ранкового засідання фракції.

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Як повідомило видання «Українська правда» з посиланням на неназваних представників «Слуги народу», народні обранці почали сперечатися з Гончаруком після того, як він почав умовляти їх голосувати за законом про анбандлінг «Нафтогазу».

Ми обурювалися, чому прем'єр уламує сьогодні голосувати цей проект без попереднього обговорення. У нас же у фракції є і соціалісти — депутати почали кричати: «не віддаси національну власність в приватні руки». Олексій каже їм: але це не в приватну власність, це наші міжнародні зобов’язання, — розповів виданню один з депутатів.

Комі того, на засіданні розглядали питання розподілу субвенцій на округи між мажоритарниками.

Нашим мажоритарникам розповідали, що ніяких субвенцій не буде, а сьогодні виявляється, що якась робоча група Мінфіну і бюджетного комітету поділили соцеконом за 2019 рік. Фактично 100 «мажорів» залишилися без грошей! Ось вони і обурювалися, лаялися, — сказав другий представник фракції.

Нагадаємо, що анбандлінг передбачає відділення оператора газотранспортної системи і повну його незалежність від «Нафтогазу» і інших виробників і постачальників газу.


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