Розбірки «слуг народу»: в Зеленського відправляють на поліграф нардепів з фінансового комітету Радиhttps://racurs.ua/ua/n128420-rozbirky-slug-narodu-v-zelenskogo-vidpravlyaut-na-poligraf-nardepiv-z-finansovogo-komitetu-rady.htmlРакурс
Всередині партії влади зріє конфлікт. В Офісі президента вимагають перевірити частину нардепів «Слуги народу» на поліграфі. Їх звинувачують в отриманні грошей (30 тис. дол. кожному) за голосування під час розгляду кількох законопроектів на Комітеті Ради з питань фінансів та банківської діяльності.
Джерелами цієї інформації стали повідомлення колишнього віце-прем'єра Павла Розенка і нардепа Олександра Дубінського у Фейсбук, а також співрозмовники «Української правди» у партії «Слуга народу».
Стверджується, що лідер фракції Давид Арахамія повідомив у внутрішньому чаті, що таку вимогу адресував йому президент Володимир Зеленський. Перевірку на детекторі брехні зустріли у фракції прохолодно, звинувативши частину команди влади у донесенні в Офіс президента неправдивої інформації.
Найбільше у цьому сенсі дісталося депутатам Андрію Мотоловцю, Роксолані Підласій та голові фінансового комітету Данилу Гетьманцеву.
Нардеп Дубінський розповів, що саме цим депутатам не сподобалось голосування членів комітету, на якому ухвалили рішення про знищення монополії на оціночну діяльність, а також демонополізацію ринку держзакупівель через систему Prozorro, зниження цін на участь у торгах і забезпечення прозорої роботи АРМА.
Він заявив про готовність пройти перевірку на детекторі щодо того, чи отримував він гроші за голосування, але вимагає це ж здійснити й співробітників Офісу президента, а також депутатам-авторам сумнівних законопроектів. На думку Дубінського, йдеться й про такі резонансні закони:
- «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг щодо детінізації розрахунків в сфері торгівлі і послуг»;
- «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків в сфері торгівлі і послуг»;
- «Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо зменшення тиску на бізнес»;
- «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ліквідації корупційної схеми у сфері реєстрації інформації зі звітів про оцінку об'єктів нерухомості»;
- «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ліквідації корупційних схем у сфері оцінки об'єктів нерухомості шляхом діджиталізації розрахунку податкової вартості нерухомості».