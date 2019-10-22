Конфлікт у "Слузі народу": в Зеленського відправляють на поліграф нардепів з фінансового комітету Ради, фото — Політека

https://racurs.ua/ua/n128420-rozbirky-slug-narodu-v-zelenskogo-vidpravlyaut-na-poligraf-nardepiv-z-finansovogo-komitetu-rady.html

Ракурс

Всередині партії влади зріє конфлікт. В Офісі президента вимагають перевірити частину нардепів «Слуги народу» на поліграфі. Їх звинувачують в отриманні грошей (30 тис. дол. кожному) за голосування під час розгляду кількох законопроектів на Комітеті Ради з питань фінансів та банківської діяльності.

Loading...

Джерелами цієї інформації стали повідомлення колишнього віце-прем'єра Павла Розенка і нардепа Олександра Дубінського у Фейсбук, а також співрозмовники «Української правди» у партії «Слуга народу».

Стверджується, що лідер фракції Давид Арахамія повідомив у внутрішньому чаті, що таку вимогу адресував йому президент Володимир Зеленський. Перевірку на детекторі брехні зустріли у фракції прохолодно, звинувативши частину команди влади у донесенні в Офіс президента неправдивої інформації.

Найбільше у цьому сенсі дісталося депутатам Андрію Мотоловцю, Роксолані Підласій та голові фінансового комітету Данилу Гетьманцеву.

Нардеп Дубінський розповів, що саме цим депутатам не сподобалось голосування членів комітету, на якому ухвалили рішення про знищення монополії на оціночну діяльність, а також демонополізацію ринку держзакупівель через систему Prozorro, зниження цін на участь у торгах і забезпечення прозорої роботи АРМА.

Він заявив про готовність пройти перевірку на детекторі щодо того, чи отримував він гроші за голосування, але вимагає це ж здійснити й співробітників Офісу президента, а також депутатам-авторам сумнівних законопроектів. На думку Дубінського, йдеться й про такі резонансні закони: