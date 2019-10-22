Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
У Києві ухвалили рішення про перенесення запуску єдиного е-квитка. Фото: ЦТС

У Києві перенесли запуск єдиного е-квитка

22 жов 2019, 14:56
999

​Єдиний е-квиток в Києві не буде введений в експлуатацію з 1 листопада 2019 року, про що говорилося раніше. Очікується, що його введуть в користування в наступному році, при цьому терміни запуску не уточнюються.

Loading...

Дата випуску е-квитка в експлуатацію змінилася через вирішення деяких питань. Серед них — організація проїзду для пільгових категорій населення, які не мають київської прописки, повідомили у коментарі виданню «Вечірній Київ» у Департаменті інформаційно-комунікаційних технологій КМДА.

Київська влада вважає, що питання має вирішуватися на державному рівні. На думку керівництва столиці, невирішеною залишається ситуація з виготовленням електронних учнівських квитків, фінансування яких мало розпочатися ще минулого літа.

Це означає, що в громадському транспорті діятимуть одночасно нова і стара системи оплати проїзду, — пояснили в департаменті.

Очікується, що пасажири отримають можливість розраховуватися за проїзд як транспортною карткою або QR-квитком, так і готівкою. У свою чергу в наземному транспорті продовжать діяти паперові квитки, а в метро — жетони.

Зміна терміну запуску промислової експлуатації системи відбувається для того, щоб е-квиток був максимально зручним для кожного пасажира, незалежно від його місця реєстрації або наявності пільгової категорії, — зазначили у відомстві.

Точну дату введення системи в експлуатацію влада обіцяє назвати найближчим часом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Київський метрополітен з 1 листопада повинен був ввести виключно електронні засоби оплати проїзду.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Кабмін дав старт проекту «Е-контракт»: чиновники обіцяють інформаційну революцію у сфері публічних фінансів

Український уряд представив проект «Е-контракт», за допомогою якого можна буде відстежувати контрактні відносини, що виникають з приводу державних замовлень

Новини України
16:18

СБУ затримала екс-заступника міністра економіки за підозрою в держзраді (ФОТО)

Оперативники Служби безпеки України затримали колишнього заступника міністра економіки, який підозрюється у державній зраді. За даними спецслужби, його дії завдали масштабної шкоди обороноздатності держави

Юридичні новини
15:47

Справу Гримчака перекваліфікували, її розгляне Антикорупційний суд

Справу колишнього заступника міністра ТОТ Юрія Гримчака перекваліфікували, її буде розслідувати НАБУ, а розгляне Антикорупційний суд. Генпрокуратура зняла з Гримчака підозру в шахрайстві і пред’явила підозру у зловживанні впливом

Новини України
13:14
Новини партнерів
Загрузка...