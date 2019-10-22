Новини України

У Києві ухвалили рішення про перенесення запуску єдиного е-квитка. Фото: ЦТС

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​Єдиний е-квиток в Києві не буде введений в експлуатацію з 1 листопада 2019 року, про що говорилося раніше. Очікується, що його введуть в користування в наступному році, при цьому терміни запуску не уточнюються.

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Дата випуску е-квитка в експлуатацію змінилася через вирішення деяких питань. Серед них — організація проїзду для пільгових категорій населення, які не мають київської прописки, повідомили у коментарі виданню «Вечірній Київ» у Департаменті інформаційно-комунікаційних технологій КМДА.

Київська влада вважає, що питання має вирішуватися на державному рівні. На думку керівництва столиці, невирішеною залишається ситуація з виготовленням електронних учнівських квитків, фінансування яких мало розпочатися ще минулого літа.

Це означає, що в громадському транспорті діятимуть одночасно нова і стара системи оплати проїзду, — пояснили в департаменті.

Очікується, що пасажири отримають можливість розраховуватися за проїзд як транспортною карткою або QR-квитком, так і готівкою. У свою чергу в наземному транспорті продовжать діяти паперові квитки, а в метро — жетони.

Зміна терміну запуску промислової експлуатації системи відбувається для того, щоб е-квиток був максимально зручним для кожного пасажира, незалежно від його місця реєстрації або наявності пільгової категорії, — зазначили у відомстві.

Точну дату введення системи в експлуатацію влада обіцяє назвати найближчим часом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Київський метрополітен з 1 листопада повинен був ввести виключно електронні засоби оплати проїзду.