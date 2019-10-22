Білий дім може скасувати підписку на деякі ЗМІ, фото: Marco Verch

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Ракурс

Президент США Дональд Трамп задумується над припиненням підписки Білого дому на видання The New York Times, а також, можливо, і на Washington Post.

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Про це Трамп заявив в нещодавньому інтерв’ю телеканалу FoxNews, повідомляє видання The Hill.

Ми більше не хочемо бачити це в Білому домі, — наголосив президент США, додавши, що, ймовірно, передплата цих видань буде скасована.

Президент США нагадав, що після виборів 2016 року, переможцем котрих він став, The New York Times надіслало своїм підписникам лист, в якому йшлося, що інформаційні агентства недооцінили підтримку Трампа серед американських виборців і охарактеризували його перемогу як «несподівану».

Трамп неодноразово заявляв, що в цьому листі також містилися вибачення за здійснювану щодо нього редакційну політику. Водночас у The New York Times стверджують, що вибачень там не було, лише подяка підписникам.

Трамп раніше неодноразово критикував американські ЗМІ, котрі, на його думку, є «корумпованими» й неправдиво висвітлюють дії адміністрації президента США. Через недовіру до традиційних ЗМІ у спілкуванні з виборцями він надає перевагу повідомлення у соціальній мережі Твіттер.

Нагадаємо, Трамп нещодавно назвав американські ЗМІ «злою пропагандистською машиною» для Демократичної партії.