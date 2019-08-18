«Зла пропагандистська машина»: Трамп продовжує війну зі ЗМІ, фото — Reuters

https://racurs.ua/ua/n125683-zla-propagandystska-mashyna-tramp-prodovjyv-viynu-zi-zmi.html

Ракурс

Президент США Дональд Трамп продовжує протистояння із засобами масової інформації. На цей раз він відреагував на рішення головного редактора New York Times змістити акцент у роботі редакції з відносин глави Білого дому з Москвою на ймовірний расизм американського лідера.

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Журналістика досягла нового дна в історії нашої країни, — обурився 18 серпня в своєму Twitter Трамп.

За його словами, ЗМІ в США — всього лише «зла пропагандистська машина» для Демократичної партії. Репортаж в газеті він назвав фальшивим і злим. На його думку, він здається «дуже хворим жартом».

Раніше New York Times, опублікувала статтю за підсумками зустрічі головного редактора Діна Бакета зі співробітниками редакції. В ході зустрічі він звернув увагу підлеглих на доповідь спецпрокурора Роберта Мюллера. За його словами, тепер видання повинно змістити акцент з відносин Трампа з Росією на можливий расизм глави держави.

У липні Трампа звинуватили в расизмі і приниженні жінок. Це сталося після серії твітів глави Білого дому, у який він порадив конгресвумен «повернутися туди, звідки вони прибули в Америку». Глава держави розкритикував демократів у Конгресі, які виявилися жінками, що належали до етнічних меншин.

Скандал розгорівся з того, що Трамп написав наступний текст: «Так цікаво бачити „прогресивних“ демократичних конгресвумен, які приїхали з країн, уряди яких є повною і тотальною катастрофою. Вони зараз голосно розповідають народу Сполучених Штатів, найвеличнішій і наймогутнішій нації, про те, як має керувати наш уряд».

Раніше декілька ЗМІ судилися із адміністрацією Трампа щодо анулювання їхньої акредитації у Білому домі.