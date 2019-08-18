«Злая пропагандистская машина»: Трамп продолжает войну со СМИ, фото — Reuters

https://racurs.ua/n125683-zlaya-propagandistskaya-mashina-tramp-prodoljil-voynu-so-smi.html

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Президент США Дональд Трамп продолжает противостояние со средствами массовой информации. На этот раз он жестко отреагировал на решение главного редактора New York Times сместить акцент в работе редакции с отношений главы Белого дома с Москвой на вероятный расизм американского лидера.

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Журналистика достигла нового дна во истории нашей страны, — возмутился 18 августа в своем Twitter Трамп.

По его словам, СМИ в США — всего лишь «злая пропагандистская машина» для Демократической партии. Репортаж в газете он назвал фальшивым и злым. По его мнению, он кажется «очень больной шуткой».

Ранее New York Times опубликовала статью по итогам встречи главного редактора Дина Бакета с сотрудниками редакции. Во время встречи он обратил внимание подчиненных на доклад спецпрокурора Роберта Мюллера. По его словам, теперь издание должно сместить акцент с отношений Трампа с Россией на возможный расизм главы государства.

В июле Трампа обвинили в расизме и унижении женщин. Это произошло после серии твитов главы Белого дома, в который он посоветовал конгресвумен «вернуться туда, откуда они прибыли в Америку». Глава государства раскритиковал демократов в Конгрессе, которые оказались женщинами, принадлежащими к этническим меньшинствам.

Скандал разгорелся из того, что Трамп написал следующий текст: «Так интересно видеть „прогрессивных“ демократических конгресвумен, которые приехали из стран, правительства которых являются полной и тотальной катастрофой. Они сейчас громко рассказывают народу Соединенных Штатов, величественной и мощной нации, о том, как должно руководить наше правительство».

Ранее несколько СМИ судились с администрацией Трампа, которая аннулировала их аккредитации в Белом доме.