ГБР сообщило о подозрении двум сотрудницам ГПСУ. Фото: Прямый

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Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в убийстве новорожденного ребенка двум женщинам, которые служат в Львовском пограничном отряде Западного территориального управления Государственной пограничной службы Украины.

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Следователи установили, что 29 июля 2019 года сотрудница ГПСУ родила в собственном дворе ребенка. Женщина умышленно не перевязала пуповину собственного ребенка и ударила новорожденную девочку по голове. В результате удара ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму. После этого сестра роженицы, которая тоже служит в Пограничной службе, положила еще живого ребенка в полиэтиленовый пакет и закопала вблизи места проживания семьи. Об этом 27 сентября сообщила пресс-служба ГБР.

Обоим злоумышленницам сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства малолетнего ребенка, совершенного по предварительному сговору группой лиц (п. 2, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Обоих уже арестовали, суд не предусмотрел подозреваемым внесение залога.

Напомним, в августе полиция Черновцов задержала женщину, которую подозревают в убийстве ее трехлетнего сына. Тело мальчика, которого замотали в одеяло, обнаружили в конце июня в отправленном чемодане.