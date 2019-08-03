Убила и выбросила в чемодане: полиция задержала мать трехлетнего мальчика. Фото: versiya

https://racurs.ua/n125127-ubila-i-vybrosila-v-chemodane-policiya-zaderjala-mat-trehletnego-malchika-foto.html

Ракурс

Полиция задержала в Черновцах женщину, которую подозревают в убийстве ее трехлетнего сына. Тело мальчика, которого замотали в одеяло, обнаружили в конце июня в выброшенном чемодане.

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Женщину задержали через месяц после убийства ребенка благодаря помощи обычных граждан. Об этом сообщил заместитель председателя Национальной полиции Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

Аброськин подчеркнул, что не может назвать эту женщину матерью после совершенного ею. Женщину 1997 года рождения задержали накануне.

Злоумышленницу подозревают в совершении действий, предусмотренных ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Если ее вина будет доказана, женщине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет или пожизненное.

Как известно, чемодан с телом мальчика обнаружили в кустах в Черновцах. Установлено, что ребенка выбросили через несколько дней после его смерти. На похоронах мальчика женщина не появилась.

Как ранее сообщал «Ракурс», тело трехлетнего мальчика обнаружили обычные прохожие.