Вбила та викинула у валізі: поліція затримала матір трирічного хлопчика. Фото: versiya

https://racurs.ua/ua/n125127-vbyla-ta-vykynula-u-valizi-policiya-zatrymala-matir-tryrichnogo-hlopchyka-foto.html

Ракурс

Поліція затримала у Чернівцях жінку, яку підозрюють у вбивстві її трирічного сина. Тіло хлопчика, якого замотали у ковдру, виявили наприкінці червня у викинутому чемодані.

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Жінку затримали через місяць після вбивства дитини завдяки допомозі звичайних громадян. Про це повідомив заступник голови Національної поліції В’ячеслав Аброськін на своїй сторінці у Facebook.

Аброськін наголосив, що не може назвати цю жінку матір’ю після скоєного нею. Жінку 1997 року народження затримали напередодні.

Зловмисницю підозрюють у скоєнні дій, передбачених ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Якщо її провину буде доведено, жінці загрожує покарання у виді позбавлення волі строком до 15 років або довічне.

Як відомо, валізу з тілом хлопчика виявили у кущах у Чернівцях. Встановлено, що дитину викинули через кілька днів після її смерті. На похороні хлопчика жінка не з’явилася.

Як раніше повідомляв «Ракурс», тіло трирічного хлопчика виявили звичайні перехожі.