Головні новини за 2 серпня: припинення дії ДРСМД, Портнов відсудив 7 млн грн, нові санкції проти Росії

Відсьогодні припинив дію Договір про ліквідацію ракет середньої і малої дальності, фото: «ВладТайм»

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Відсьогодні припинив дію Договір про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (ДРСМД) між Росією і Сполученими Штатами, підписаний у 1987 році ще генеральним секретарем ЦК КПРС Михайлом Горбачовим та президентом США Рональдом Рейганом.

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Президент США Дональд Трамп запровадив другий пакет санкції щодо РФ у зв’язку з отруєнням у березні 2018 року у Великій Британії Сергія та Юлії Скрипалів хімічною речовиною «Новичок». Відповідний указ вже опублікований на сайті Білого дому.

Колишній радник екс-президента України Віктора Януковича Андрій Портнов сьогодні виграв позов у Печерському районному суді Києва щодо захисту честі та гідності. Суд ухвалив рішення стягнути на користь Портнова з держбюджету 7 млн грн компенсації.

Шевченківський районний суд Києва зобов’язав Держбюро розслідувань відкрити кримінальне провадження проти голови Верховної Ради VIII скликання Андрія Парубія. Спікерові закидають перешкоджання здійсненню виборчого процесу.

В Україні з сьогоднішнього дня набув чинності закон про виробництво, маркування та реалізацію органічної продукції. Згідно з цим законом, виробникам доведеться дотримуватися єдиної форми маркування органічних продуктів.

Президент України Володимир Зеленський призначив нового очільника Івано-Франківської облдержадміністрації. Ним став Денис Шмигаль.

Український паралімпієць Олег Іваненко встановив світовий рекорд, намагаючись переплисти протоку Ла-Манш. Він, прямуючи з Англії до Франції, подолав 62 км, проте так і не зміг дістатися узбережжя материкової Європи через сильний вітер та течії.