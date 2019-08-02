Главные новости за 2 августа: прекращение действия ДРСМД, Портнов отсудил 7 млн грн, новые санкции против России

С сегодняшнего дня прекратил действие Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности, фото: «ВладТайм»

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С сегодняшнего дня прекратил действие Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) между Россией и Соединенными Штатами, подписанный в 1987 году еще генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом.

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Президент США Дональд Трамп ввел второй пакет санкции в отношении РФ в связи с отравлением в марте 2018 года в Великобритании Сергея и Юлии Скрипалей химическим веществом «Новичок». Соответствующий указ уже опубликован на сайте Белого дома.

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В Украине с сегодняшнего дня вступил в силу закон о производстве, маркировке и реализации органической продукции. Согласно этому закону, производителям придется придерживаться единой формы маркировки органических продуктов.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового руководителя Ивано-Франковской облгосадминистрации. Им стал Денис Шмыгаль.

Украинский паралимпиец Олег Иваненко установил мировой рекорд, пытаясь переплыть пролив Ла-Манш. Он, направляясь из Англии во Францию, преодолел 62 км, однако так и не смог добраться до побережья материковой Европы из-за сильного ветра и течения.