ДБР повідомила про підозру двом співробітницям ДПСУ. Фото: Прямий

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Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у вбивстві новонародженої дитини двом жінкам, які служать у Львівському прикордонному загоні Західного територіального управління Державної прикордонної служби України.

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Слідчі встановили, що 29 липня 2019 року співробітниця ДПСУ народила у власному дворі дитину. Жінка умисно не перев’язала пуповину власної дитини та вдарила новонароджену дівчинку по голові. Внаслідок удару дитина отримала закриту черепно-мозкову травму. Після цього сестра породіллі, яка теж служить у Прикордонній службі, поклала ще живу дитину в поліетиленовий пакет та закопала поблизу місця проживання родини. Про це 27 вересня повідомила прес-служба ДБР.

Обом зловмисницям повідомили про підозру у вчиненні умисного вбивства малолітньої дитини, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (п. 2, 12 ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України). Обох вже заарештували, суд не передбачив підозрюваним внесення застави.

Нагадаємо, у серпні поліція Чернівців затримала жінку, яку підозрюють у вбивстві її трирічного сина. Тіло хлопчика, якого замотали у ковдру, виявили наприкінці червня у викинутому чемодані.