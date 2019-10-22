СБУ задержала экс-заместителя министра экономики. Фото: opk.com.ua

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Служба безопасности Украины 22 октября задержала бывшего заместителя главы Министерства экономического развития и торговли Украины, который подозревается в государственной измене.

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Правоохранители установили, что экс-заместитель министра экономики вместе с чиновниками государственного предприятия «Украинский центр «Безопасность» и государственной акционерной холдинговой компанией «Артем» действовали вопреки интересам Украины в пользу зарубежной компании. Дельцы заключили с иностранцами заведомо убыточный контракт для изготовления и поставки линии по производству артснарядов. Сумма контракта составила 16,5 млн долл. Об этом сегодня сообщил пресс-центр СБУ.

На счета фиктивных фирм поступил аванс на сумму свыше 8,2 млн долл. впоследствии эти деньги присвоили участники незаконной схемы. При этом оборудование в Украину от иностранной компании так и не поступило.

Экс-замминистра контрразведка спецслужбы задержала в аэропорту «Борисполь». Бывшему высокопоставленному чиновнику уже объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

На днях правоохранители также задержали руководителя госпредприятия и представителя иностранной компании. Первому объявили подозрение о совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена), иностранцу по ч. 4 ст. 27 (виды соучастников) и ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УКУ. Госчиновника суд арестовал на два месяца с правом внесения залога в размере 2,8 млн грн. Решается вопрос об избрании меры пресечения иностранцу.

В ходе обысков по месту жительства и работы фигурантов уголовного производства были изъяты улики, свидетельствующие об их причастности к совершению противоправной деятельности в ущерб интересам Украины.

Фамилии задержанного экс-заместителя министра в СБУ не называют, но по информации СМИ, задержанный — это Юрий Бровченко, который отвечал за оборонную сферу, с июля 2016 года по сентябрь 2019 года. Задержанным директором госпредприятия «Украинский центр «Безопасность» является Владислав Глазунов.

Напомним, Служба безопасности Украины расследует возможную причастность бывшего заместителя министра экономики к антигосударственной деятельности.