СБУ заподозрила в госизмене экс-замминистра экономики. Фото: Офис президента Украины

https://racurs.ua/n128195-sbu-zapodozrila-v-gosizmene-eks-zamministra-ekonomiki.html

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Государственная измена инкриминируется бывшему заместителю министра экономики, который мог сотрудничать со спецслужбами России.

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Служба безопасности Украины (СБУ) расследует возможную причастность экс-чиновника к антигосударственной деятельности. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на решение судебной инстанции.

Согласно данным следствия, экс-заместитель министра экономики вместе с гражданином США действовал в ущерб обороноспособности Украины в интересах России. Экс-чиновник и представитель американской компании Gray Fox Logistics содействовали получению иностранным государством данных в сфере нацбезопасности и обороны.

По информации правоохранительных структур, спецслужбы России поручили гражданину США узнать подробности поставок оружия и боеприпасов для украинских армейских подразделений. Мужчина приехал на территорию Украины из РФ и попытался установить контакты с сотрудниками Министерства экономики и представителями госпредприятий, которые задействованы в реализации планов по выполнению государственного оборонного заказа.

Злоумышленнику удалось узнать о планах украинского военного ведомства наладить серийное производство снарядов 152−155 мм. Правоохранители утверждают, что он вступил в преступный сговор с экс-заместителем министра экономики. В июне по данному факту СБУ открыла уголовное производство согласно статье «Государственная измена».

Между тем напомним, что ранее в госизмене заподозрили руководителя Генштаба Вооруженных сил Украины Владимира Заману. На заседании суда он отвергал все обвинения, а сокращение численности Вооруженных сил Украины объяснил оптимизацией количества ненужных воинских частей.