Суд в деле ПриватБанка остановили до результата апелляции на решение Окружного админсуда, фото — "Слово и дело"

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Ракурс

Рассмотрение дела «ПриватБанка» в Хозяйственном суде Киева отложили до объявления результата апелляционного ходатайства НБУ, который обжаловал оба решения Окружного админсуда Киева о незаконности национализации учреждения.

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Поэтому заседание Хозяйственного суда о законности сделки по купле продаже акций «ПриватБанка» по иску Игоря Коломойского сегодня перенесли.

Как сообщил сайт суда, судебное заседание в деле № 910/1834/19, которое было назначено на 10.30 17 октября не состоится в связи с остановкой производства в деле до вступления в законную силу решения по делу № 826/7432/17. О переносе рассмотрения дела участникам производства стало известно только сегодня утром.

Утром стало известно, что здание Хозсуда, который должен был рассматривать это дело, эвакуировали в связи с сообщением о заминировании. Суд сегодня должен был возобновить слушания по иску олигарха Коломойского относительно законности сделки купли-продажи акций «ПриватБанка» государством. Ожидалось, что во время этого слушания суд примет окончательное решение о национализации.

Национальный банк Украины 24 мая подал апелляционные жалобы на два решения Окружного административного суда города Киева от 18 апреля 2019 года: в деле № 826/7432/17 по иску Коломойского об отмене решения о выводе неплатежеспособного «ПриватБанка» с рынка с участием государства и в деле № 826/13813/17 по иску бывшего акционера банка кипрской компании «Триантал Инвестментс ЛТД» об отмене решения комиссии НБУ об определении перечня связанных лиц с «ПриватБанком».