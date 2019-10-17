Суд у справі «ПриватБанку» зупинили до результату апеляції на рішення Окружного адмінсуду, фото — Слово і діло

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Розгляд справи «ПриватБанку» в Господарському суді Києва відтермінували до оголошення результату апеляційного клопотання НБУ, який оскаржив обидва рішення Окружного адмінсуду Києва щодо незаконності націоналізації установи.

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Тому засідання Госпсуду щодо законності угоди з купівлі продажу акцій «ПриватБанку» за позовом Ігоря Коломойського перенесли.

Як повідомив сайт суду, судове засідання у справі № 910/1834/19, яке було призначене на 10.30 17 жовтня не відбудеться у зв’язку із зупиненням провадження у справі до набрання законної сили рішення у справі № 826/7432/17. Про перенесення розгляду справи учасникам провадження стало відомо тільки сьогодні вранці.

Напередодні стало відомо, що будівлю Господарського суду, який має розглядати цю справу, евакуювали у зв’язку з повідомленням про замінування. Суд сьогодні мав відновити слухання у справі за позовом олігарха Коломойського щодо законності угоди купівлі-продажу акцій «ПриватБанку» державою. Очікувалося, що під час цього слухання суд ухвале остаточне рішення щодо націоналізації.

Національний банк України 24 травня подав апеляційні скарги на два рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 18 квітня 2019 року у справі № 826/7432/17 за позовом Коломойського про скасування рішення про виведення неплатоспроможного «ПриватБанку» з ринку за участю держави та у справі № 826/13813/17 за позовом колишнього акціонера банку кіпрської компанії «Тріантал Інвестментс ЛТД» про скасування рішення комісії НБУ про визначення переліку пов’язаних осіб з «ПриватБанком».