Новини України

"День за два". Разумков відзвітував про 50 днів роботи Ради в стилі Зе-команди. Фото: kp.ua

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Ракурс

Дмитро Разумков, спікер Верховної Ради, опублікував відеоролик, в якому стилі Зе-команди відзвітував про перші 50 днів роботи парламенту нового скликання.

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Відео було опубліковано сьогодні на сторінці голови Ради в Facebook. У ньому глава парламенту зробив акцент на продуктивності роботи парламенту.

Зокрема, він вказав, що за 50 днів роботи в парламенті було розглянуто 209 законопроектів, 56 з яких були прийняті в цілому. Ще 16 прийняли в першому або другому читаннях.

Зазвичай перші підсумки роботи підводяться після 100 днів. Але Верховна Рада дев’ятого скликання живе в так званому турборежимі, у нас фактично день за два. Тому і підсумки роботи ми підводимо в два рази швидше, — сказав Разумков на початку відео, сидячи в автомобілі.

У своєму зверненні спікер сказав, що парламент взяв дуже непоганий темп. При цьому він вважає, що роботу Ради потрібно вважати не революційною, а еволюційною.

Крім нього у відео показані інші представники фракції «Слуга народу», які розповідають про окремі законопроекти, прийняті Радою.

Нагадаємо, що наприкінці серпня президент України Володимир Зеленський дав інтерв’ю з нагоди 100 днів свого президентства акторові з серіалу «Слуга народу» Станіславу Боклану.