ФБР заарештувало ще одного партнера адвоката Трампа

ФБР заарештувало Девіда Корреа, фото: Federal Bureau of Investigation

https://racurs.ua/ua/n128192-fbr-zaareshtuvalo-sche-odnogo-partnera-advokata-trampa.html

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ФБР заарештувало 44-річного Девіда Корреа — бізнесмена і партнера особистого адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джуліані.

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Арешт відбувся в нью-йоркському аеропорту імені Кеннеді після його повернення з іншої країни, повідомляє видання The New York Times.

У ФБР стверджують, що він прилетів, щоб добровільно здатися владі.

Корреа звинувачують у порушенні законодавства при фінансуванні виборчих кампаній, фінансовому шахрайстві та лобіюванні інтересів іноземної держави на території США.

Зазначається, що у федеральному обвинувальному акті йому було пред’явлено звинувачення в участі у змові з метою приховування джерела сотень тисяч доларів політичних пожертв, отриманих від зарубіжних донорів.

Корреа працював разом з іншими заарештованими раніше партнерами Джуліані — Ігорем Фруманом і Львом Парнасом, яких заарештували минулого тижня.

Також його ім’я фігурує поруч із звинуваченнями проти Андрія Кукушкіна, якого затримали минулого тижня.

На слуханні в середу у федеральному суді Манхеттена Корреа був звільнений під заставу в розмірі 250 тис. дол. За словами його адвокатів, їхній підзахисний подорожував по Близькому Сходу, коли стали відомі висунуті проти нього звинувачення.

Корреа і Кукушкін повинні постати перед судом в четвер для пред’явлення звинувачення. Суд щодо Парнаса і Фрумана відбудеться на наступному тижні.

Звинувачення безпосередньо пов’язує Парнаса і Фрумана зі спробою відкликати посла США в Україні Марію Йованович, яка стала об'єктом критики з боку багатьох союзників Трампа.

Також, за інформацією джерел видання, федеральні прокурори розслідують, чи порушував Джуліані закон про лобіювання в своїх відносинах з Україною.

Сам Джуліані заперечує правопорушення, але визнає, що він і його партнери працювали з українськими чиновниками, щоб зібрати інформацію про Йованович й інших супротивників Трампа.

Також американська влада вважає, що саме Фруман і Парнас виступили одними з організаторів резонансної телефонної розмови між Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, яка стала підставою для розслідування щодо імпічменту президента США.

Під час цієї розмови Трамп наполягав на тому, що влада України повинна почати розслідування «корупційної діяльності» одного з фаворитів майбутніх президентських виборів в США колишнього віце-президента Джо Байдена і його сина Хантера.

Нагадаємо, за інформацією джерел видання Time компромат на Байдена Джуліані міг отримати від представників українського олігарха Дмитра Фірташа.