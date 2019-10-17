ФБР арестовало еще одного партнера адвоката Трампа

ФБР арестовало Дэвида Корреа, фото:Federal Bureau of Investigation

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ФБР арестовало 44-летнего Дэвида Корреа — бизнесмена и партнера личного адвоката президента США Дональда Трампа РудольфаДжулиани.

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Арест состоялся в нью-йоркском аэропорту имени Кеннеди после его возвращения из другой страны, сообщает издание The New York Times.

В ФБР утверждают, что он прилетел, чтобы добровольно сдаться властям.

Корреа обвиняют в нарушении законодательства при финансировании избирательных кампаний, финансовом мошенничестве и лоббировании интересов иностранного государства на территории США.

Отмечается, что в федеральном обвинительном акте ему было предъявлено обвинение в участии в заговоре с целью сокрытия источника сотен тысяч долларов политических пожертвований, полученных от зарубежных доноров.

Корреа работал вместе с другими арестованными ранее партнерами Джулиани — Игорем Фруманом и Львом Парнасом, которых арестовали на прошлой неделе.

Также его имя фигурирует рядом с обвинениями против Андрея Кукушкина, которого задержали на прошлой неделе.

На слушании в среду в федеральном суде Манхэттена Корреа был освобожден под залог в размере 250 тыс. долл. По словам его адвокатов, их подзащитный путешествовал по Ближнему Востоку, когда стали известны выдвинутые против него обвинения.

Корреаи Кукушкин должны предстать перед судом в четверг для предъявления обвинения. Суд относительно Парнасаи Фрумана состоится на следующей неделе.

Обвинение напрямую связывает Парнаса и Фрумана с попыткой отозвать посла США в Украине Марию Йованович, которая стала объектом критики со стороны многих союзников Трампа.

Также, по информации источников издания, федеральные прокуроры расследуют, нарушал ли Джулиани закон о лоббировании в своих отношениях с Украиной.

Сам Джулиани отрицает правонарушения, но признает, что он и его партнеры работали с украинскими чиновниками, чтобы собрать информацию о Йованович и других противниках Трампа.

Также американские власти считают, что именно Фруман и Парнас выступили одними из организаторов резонансного телефонного разговора между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, который стал основанием для расследования относительно импичмента президента США.

Во время этого разговора Трамп настаивал на том, что власти Украины должны начать расследование «коррупционной деятельности» одного из фаворитов предстоящих президентских выборов в США бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера.

Напомним, по информации источников издания Time компромат на Байдена Джулиани мог получить от представителей украинского олигарха Дмитрия Фирташа.