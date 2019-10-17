Новости Украины

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"День за два". Разумков отчитался о 50 днях работы Рады в стиле Зе-команды. Фото: kp.ua

«День за два». Разумков отчитался о 50 днях работы Рады в стиле Зе-команды (ВИДЕО)

17 окт 2019, 11:59
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Дмитрий Разумков, спикер Верховной Рады, опубликовал видеоролик, в котором в стиле Зе-команды отчитался о первых 50 днях работы парламента нового созыва.

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Видео было опубликовано сегодня на странице председателя Рады в Facebook. В нем глава парламента сделал акцент на продуктивности работы парламента.

В частности, он указал, что за 50 дней работы в парламенте было рассмотрено 209 законопроектов, 56 из которых были приняты в целом. Еще 16 приняли в первом или втором чтениях.

Обычно первые итоги работы подводятся после 100 дней. Но Верховная Рада девятого созыва живет в так называемом турборежиме, у нас фактически день за два. Поэтому и итоги работы мы подводим в два раза быстрее, — сказал Разумков в начале видео, сидя в автомобиле.

В своем обращении спикер сказал, что парламент взял очень неплохой темп. При этом он считает, что работу Рады нужно считать не революционной, а эволюционной.

Кроме него в видео показаны другие представители фракции «Слуга народа», которые рассказывают об отдельных законопроектах, принятых Радой.

Напомним, что в конце августа президент Украины Владимир Зеленский дал интервью по случаю 100 дней своего президентства актеру из сериала «Слуга народа» Станиславу Боклану.

Источник: Ракурс


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