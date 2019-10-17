СБУ запідозрила у держзраді екс-заступника міністра економіки. Фото: Офіс президента України

https://racurs.ua/ua/n128195-sbu-zapidozryla-v-derjavniy-zradi-eks-zastupnyka-ministra-ekonomiky.html

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Державна зрада інкримінується колишньому заступнику міністра економіки, який міг співпрацювати зі спецслужбами Росії.

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Служба безпеки України (СБУ) розслідує можливу причетність екс-чиновника до антидержавної діяльності. Про це повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на рішення судової інстанції.

Згідно з даними слідства, екс-заступник міністра економіки разом із громадянином США завдав шкоди обороноздатності України в інтересах Росії. Екс-чиновник і представник американської компанії Gray Fox Logistics сприяли отриманню іноземною державою даних у сфері нацбезпеки й оборони.

За інформацією правоохоронних структур, спецслужби Росії доручили громадянину США дізнатися подробиці постачання зброї та боєприпасів для українських армійських підрозділів. Чоловік приїхав на територію України з РФ і спробував встановити контакти зі співробітниками Міністерства економіки та представниками держпідприємств, які задіяні в реалізації планів щодо виконання державного оборонного замовлення.

Зловмиснику вдалося дізнатися про плани українського військового відомства налагодити серійне виробництво снарядів 152−155 мм. Правоохоронці стверджують, що він вступив у злочинну змову з екс-заступником міністра економіки. У червні за даним фактом СБУ відкрила кримінальне провадження відповідно до статті «Державна зрада».

Між тим нагадаємо, що раніше в державній зраді запідозрили керівника Генштабу Збройних сил України Володимира Заману. На засіданні суду він відкидав усі звинувачення, а скорочення чисельності Збройних сил України пояснив оптимізацією кількості непотрібних військових частин.