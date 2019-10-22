СБУ задержала экс-заместителя министра. Фото: LIGA.net

https://racurs.ua/n128447-glavnye-novosti-za-22-oktyabrya-skandal-v-partii-sluga-naroda-i-zaderjanie-eks-zamestitelya.html

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Украинского журналиста Станислава Асеева на территории оккупированной Донецкой области «приговорили» к 15 годам тюрьмы. Пророссийские боевики обвиняют мужчину в проведении визуальной разведки мест дислокации незаконных вооруженных формирований, которую журналист якобы осуществлял на протяжении более двух лет.

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В Генпрокуратуре подозревают должностных лиц Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и Администрации президента в фальсификации результатов е-декларирования. Прокуроры отправили в Антикоррупционное бюро материалы соответствующего уголовного производства, они считают, что чиновники НАПК действовали по указаниям должностных лиц АП и в 2017 году принимали решение об отсутствии нарушений по результатам проведения специальных и полных проверок деклараций лиц или же не проводили необходимых проверок вообще.

Антикоррупционный суд рассмотрит дело бывшего заместителя министра ТОТ Юрия Грымчака, поскольку ее переквалифицировали. Адвокат Грымчака заявил, что ГП сняла с экс-чиновника подозрение в мошенничестве и предъявила ему подозрение в злоупотреблении влиянием.

Загрязнения воздуха зафиксировали в Днепре, Каменском, Кривом Роге, Львове и Одессе. В этих городах концентрация оксида углерода превысила предельно допустимую норму. В воздухе специалисты зафиксировали незначительное превышение по некоторым другим параметрам.

Служба безопасности Украины 22 октября задержала бывшего заместителя главы Министерства экономического развития и торговли Украины. Правоохранители установили, что чиновник вместе с подельниками действовали вопреки интересам Украины в пользу зарубежной компании. Дельцы заключили с иностранцами заведомо убыточный контракт для изготовления и поставки линии по производству артснарядов.

Скандал возник внутри парламентской фракции «Слуга народа». В Офисе президента требуют проверить часть нардепов этой политсилы на полиграфе. Народных депутатов обвиняют в получении денег за голосования во время рассмотрения нескольких законопроектов на Комитете Рады по вопросам финансов и банковской деятельности.