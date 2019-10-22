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Дело Грымчака переквалифицировали, его рассмотрит Антикоррупционный суд, фото — "112 Украина"

Дело Грымчака переквалифицировали, его рассмотрит Антикоррупционный суд

22 окт 2019, 13:14
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Дело бывшего заместителя министра временно оккупированных территорий Юрия Грымчака переквалифицировали, ее будет расследовать НАБУ, а рассмотрит Антикоррупционный суд.

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Генеральная прокуратура сняла с Грымчака подозрение в мошенничестве и предъявила ему подозрение в злоупотреблении влиянием, сообщают «Українські Новини» со ссылкой на адвоката Дмитрия Мельника.

Грымчаку переквалифицировали подозрение на ч. 3 ст. 369−2 (злоупотребление влиянием) УК Украины. Киевский апелляционный суд вчера должен был рассмотреть ходатайство защиты об изменении меры пресечения, но заседание отложили на 12 ноября.

Мельник также сообщил, что теперь дело Грымчака должны передать в Национальное антикоррупционное бюро, а рассмотреть в Высшем антикоррупционном суде. Согласно предварительному решению суда, арест и срок досудебного расследования заканчиваются 14 ноября. Грымчак остается под стражей, поскольку 6 млн грн. залога за него не внесли.

Грымчака арестовали 16 августа в Деснянском райсуде Чернигова на два месяца, назначив залог. В начале октября арест с залогом продлили до 14 ноября.

Грымчака и его помощника Игоря Овдиенко 14 августа задержали по подозрению в вымогательстве 1,1 млн долл. взятки. По версии следствия, они попались с поличным во время получения части средств в размере 480 тыс. долл. 15 августа Грымчаку объявили подозрение в мошенничестве в особо крупных размерах.


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