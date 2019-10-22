Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Справу Гримчака перекваліфікували, її розгляне Антикорупційний суд, фото — "112 Україна"

Справу Гримчака перекваліфікували, її розгляне Антикорупційний суд

22 жов 2019, 13:14
999

Справу колишнього заступника міністра ТОТ Юрія Гримчака перекваліфікували, її буде розслідувати НАБУ, а розгляне Антикорупційний суд.

Loading...

Генеральна прокуратура зняла з Гримчака підозру в шахрайстві і пред’явила йому підозру у зловживанні впливом, повідомляють «Українські Новини» з посиланням на адвоката Дмитра Мельника.

Гримчаку перекваліфікували підозру на ч. 3 ст. 369−2 (зловживання впливом) КК України. Київський апеляційний суд учора мав розглянути клопотання захисту щодо зміни запобіжного заходу, але засідання відтермінували на 12 листопада.

Мельник також повідомив, що тепер справу Гримчака повинні передати у Національне антикорупційне бюро, а розглянути у Вищому антикорупційному суді.

Відповідно до попереднього рішення суду, арешт і термін досудового розслідування спливають 14 листопада. Гримчак залишається під вартою, оскільки 6 млн грн. застави за нього не внесли.

Гримчака арештували 16 серпня у Деснянському райсуді Чернігова на два місяці, призначивши заставу. На початку жовтня арешт із заставою продовжили до 14 листопада.

Гримчака і його помічника Ігоря Овдієнка 14 серпня затримали за підозрою у вимаганні 1,1 млн дол. хабара. За версією слідства, вони попалися на гарячому під час одержання частини коштів у розмірі 480 тис. дол. 15 серпня Гримчаку оголосили підозру в шахрайстві в особливо великих розмірах.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Кабмін дав старт проекту «Е-контракт»: чиновники обіцяють інформаційну революцію у сфері публічних фінансів

Український уряд представив проект «Е-контракт», за допомогою якого можна буде відстежувати контрактні відносини, що виникають з приводу державних замовлень

Новини України
16:18

СБУ затримала екс-заступника міністра економіки за підозрою в держзраді (ФОТО)

Оперативники Служби безпеки України затримали колишнього заступника міністра економіки, який підозрюється у державній зраді. За даними спецслужби, його дії завдали масштабної шкоди обороноздатності держави

Юридичні новини
15:47

Справу Гримчака перекваліфікували, її розгляне Антикорупційний суд

Справу колишнього заступника міністра ТОТ Юрія Гримчака перекваліфікували, її буде розслідувати НАБУ, а розгляне Антикорупційний суд. Генпрокуратура зняла з Гримчака підозру в шахрайстві і пред’явила підозру у зловживанні впливом

Новини України
13:14
Новини партнерів
Загрузка...