Справу Гримчака перекваліфікували, її розгляне Антикорупційний суд, фото — "112 Україна"

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Справу колишнього заступника міністра ТОТ Юрія Гримчака перекваліфікували, її буде розслідувати НАБУ, а розгляне Антикорупційний суд.

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Генеральна прокуратура зняла з Гримчака підозру в шахрайстві і пред’явила йому підозру у зловживанні впливом, повідомляють «Українські Новини» з посиланням на адвоката Дмитра Мельника.

Гримчаку перекваліфікували підозру на ч. 3 ст. 369−2 (зловживання впливом) КК України. Київський апеляційний суд учора мав розглянути клопотання захисту щодо зміни запобіжного заходу, але засідання відтермінували на 12 листопада.

Мельник також повідомив, що тепер справу Гримчака повинні передати у Національне антикорупційне бюро, а розглянути у Вищому антикорупційному суді.

Відповідно до попереднього рішення суду, арешт і термін досудового розслідування спливають 14 листопада. Гримчак залишається під вартою, оскільки 6 млн грн. застави за нього не внесли.

Гримчака арештували 16 серпня у Деснянському райсуді Чернігова на два місяці, призначивши заставу. На початку жовтня арешт із заставою продовжили до 14 листопада.

Гримчака і його помічника Ігоря Овдієнка 14 серпня затримали за підозрою у вимаганні 1,1 млн дол. хабара. За версією слідства, вони попалися на гарячому під час одержання частини коштів у розмірі 480 тис. дол. 15 серпня Гримчаку оголосили підозру в шахрайстві в особливо великих розмірах.