Вбивство Вороненкова: київський суд зняв підозру з російського кримінального авторитета

Вбивство Вороненкова: київський суд більше не підозрює російського кримінального авторитета. Фото: РБК

https://racurs.ua/ua/n128409-vbyvstvo-voronenkova-kyyivskyy-sud-znyav-pidozru-z-rosiyskogo-kryminalnogo-avtoryteta.html

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Володимир Тюрін, якого раніше вважали замовником вбивства колишнього депутата Державної Думи РФ Дениса Вороненкова в Києві, більше не проходить у кримінальному провадженні за фактом злочину.

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За рішенням Печерського районного суду, підозру Тюріну було скасовано. У матеріалах суду йдеться, що захист подав клопотання з проханням про скасування підозри і на початку жовтня воно було задоволене.

Адвокати Тюріна вважають, що підозра не містить необхідного викладу фактичних обставин злочину. Зокрема, захисники звернули увагу на те, що в матеріалах справи не вказані час, місце та інші обставини злочину. Крім того, у адвокатів виникли питання до порядку вручення повідомлення про підозру.

Підозру російському кримінальному авторитету вручили заочно 10 жовтня 2017 року. Після цього картка з даними Тюрінова з’явилася в базі даних розшуку Міністерства внутрішніх справ України.

Нагадаємо, Денис Вороненков був застрелений в центрі Києва біля готелю «Прем'єр Палас» 23 березня 2017 року. За даними Служби безпеки України, вбивство скоїв уродженець Севастополя Павло Паршов. СБУ не виключає, що вбивця був агентом ФСБ. Минулого літа вдова застреленого Марія Максакова повідомила Следкому РФ ім’я замовника вбивства.