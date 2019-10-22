Убийство Вороненкова: киевский суд снял подозрение с российского криминального авторитета

Убийство Вороненкова: киевский суд больше не подозревает российского криминального авторитета. Фото: РБК

https://racurs.ua/n128409-ubiystvo-voronenkova-kievskiy-sud-snyal-podozrenie-s-rossiyskogo-kriminalnogo-avtoriteta.html

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Владимир Тюрин, которого ранее считали заказчиком убийства бывшего депутата Государственной думы РФ Дениса Вороненкова в Киеве, больше не проходит по уголовному производству по факту преступления.

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По решению Печерского районного суда, подозрение Тюрину было отменено. В материалах суда говорится, что защита подала ходатайство с просьбой об отмене подозрения и в начале октября оно было удовлетворено.

Адвокаты Тюрина считают, что подозрение не содержит необходимого изложения фактических обстоятельств преступления. В частности, защитники обратили внимание на то, что в материалах дела не указаны время, место и другие обстоятельства преступления. Кроме того, у адвокатов возникли вопросы к порядку вручения уведомления о подозрении.

Подозрение российскому криминальному авторитету вручили заочно 10 октября 2017 года. После этого карточка с данными Тюринова появилась в базе данных розыска Министерства внутренних дел Украины.

Напомним, Денис Вороненков был застрелен в центре Киева возле гостиницы «Премьер Палас» 23 марта 2017 года. По данным Службы безопасности Украины, убийство совершил уроженец Севастополя Павел Паршов. СБУ не исключает, что убийца был агентом ФСБ. Минувшим летом вдова застреленного Мария Максакова сообщила Следкому РФ имя заказчика убийства.