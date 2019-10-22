Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Убийство Вороненкова: киевский суд больше не подозревает российского криминального авторитета. Фото: РБК

Убийство Вороненкова: киевский суд снял подозрение с российского криминального авторитета

22 окт 2019, 13:03
999

Владимир Тюрин, которого ранее считали заказчиком убийства бывшего депутата Государственной думы РФ Дениса Вороненкова в Киеве, больше не проходит по уголовному производству по факту преступления.

Loading...

По решению Печерского районного суда, подозрение Тюрину было отменено. В материалах суда говорится, что защита подала ходатайство с просьбой об отмене подозрения и в начале октября оно было удовлетворено.

Адвокаты Тюрина считают, что подозрение не содержит необходимого изложения фактических обстоятельств преступления. В частности, защитники обратили внимание на то, что в материалах дела не указаны время, место и другие обстоятельства преступления. Кроме того, у адвокатов возникли вопросы к порядку вручения уведомления о подозрении.

Подозрение российскому криминальному авторитету вручили заочно 10 октября 2017 года. После этого карточка с данными Тюринова появилась в базе данных розыска Министерства внутренних дел Украины.

Напомним, Денис Вороненков был застрелен в центре Киева возле гостиницы «Премьер Палас» 23 марта 2017 года. По данным Службы безопасности Украины, убийство совершил уроженец Севастополя Павел Паршов. СБУ не исключает, что убийца был агентом ФСБ. Минувшим летом вдова застреленного Мария Максакова сообщила Следкому РФ имя заказчика убийства.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Кабмин дал старт проекту «Е-контракт»: чиновники обещают информационную революцию в сфере публичных финансов

Украинское правительство представило проект «Е-контракт», с помощью которого можно будет отслеживать контрактные отношения, возникающие по поводу государственных заказов

Новости Украины
16:18

СБУ задержала экс-заместителя министра экономики по подозрению в госизмене (ФОТО)

Оперативники Службы безопасности Украины задержали бывшего заместителя министра экономики, который подозревается в государственной измене. По данным спецслужбы, его действия нанесли масштабный ущерб обороноспособности государства

Правовые новости
15:47

Дело Грымчака переквалифицировали, его рассмотрит Антикоррупционный суд

Дело бывшего заместителя министра ВОТ Грымчака переквалифицировали, его будет расследовать НАБУ, а рассмотрит Антикоррупционный суд. Генпрокуратура сняла с Грымчака подозрение в мошенничестве и предъявила подозрение в злоупотреблении влиянием

Новости Украины
13:14
Новости партнеров
Загрузка...