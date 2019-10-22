Станислав Асеев, фото: «Главком»

https://racurs.ua/n128408-doneckie-boeviki-otpravili-na-15-let-v-koloniu-ukrainskogo-jurnalista-aseeva.html

Ракурс

Боевики террористической организации ДНР бросили на 15 лет за решетку в колонию строгого режима украинского журналиста Станислава Асеева. Боевики его обвиняют в проведении визуальной разведки мест дислокации незаконных вооруженных формирований, которую журналист якобы осуществлял в течение более двух лет.

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Результаты своих наблюдений Асеев якобы впоследствии через интернет передавал Службе безопасности Украины. Об этом сообщают СМИ сепаратистов со ссылкой на так называемую Генпрокуратуру псевдореспублики.

Асеева боевики задержали в начале июня 2017 года в Донецке, где он под псевдонимом Станислав Васин работал журналистом. Журналист сотрудничал с изданиями «Зеркало недели», «Украинская неделя» и «Радио Свобода». Последний раз на связь со своими коллегами он выходил 2 июня 2017 года.

О его задержании по обвинению в «шпионаже» боевики сообщили только 17 июля того же года.

Асеев — член украинского ПЕН-клуба, а также автор прозаических произведений.

Напомним, в июле прошлого года стало известно, что Асеев объявил голодовку из-за плохих условий содержания.