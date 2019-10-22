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Ракурс
Станіслав Асєєв, фото: «Главком»

Донецькі бойовики відправили на 15 років до колонії українського журналіста Асєєва

22 жов 2019, 12:43
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Бойовики терористичної організації ДНР кинули на 15 років за ґрати до колонії суворого режиму українського журналіста Станіслава Асєєва. Бойовики його звинувачують у проведенні візуальної розвідки місць дислокації незаконних збройних формувань, яку журналіст нібито здійснював впродовж понад двох років.

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Результати своїх спостережень Асєєв нібито згодом через інтернет передавав Службі безпеки України. Про це повідомляють ЗМІ сепаратистів з посиланням на так звану Генпрокуратуру псевдореспубліки.

Асєєва бойовики затримали на початку червня 2017 року в Донецьку, де він під псевдонімом Станіслав Васін працював журналістом. Журналіст співпрацював з виданнями «Дзеркало тижня», «Український тиждень» та «Радіо Свобода». Востаннє на зв’язок зі своїми колегами він виходив 2 червні 2017 року.

Про його затримання за звинуваченням у «шпигунстві» бойовики повідомили лише 17 липня того ж року.

Асєєв — член українського ПЕН-клубу, а також автор прозових творів.

Нагадаємо, в липні минулого року стало відомо, що Асєєв оголосив голодування через погані умови утримання.

Джерело: Ракурс


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