Боротьба з корупцією: Генпрокуратура підозрює НАЗК та адміністрацію Порошенка у фальшуванні результатів е-декларування, фото — Укрінформ

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Генеральна прокуратура України підозрює посадовців Національного агентства з питань запобігання корупції та Адміністрації президента у фальшуванні результатів е-декларування.

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Генпрокуратура відправила в НАБУ матеріали відповідного кримінального провадження. Як повідомили 22 жовтня у прес-службі відомства, йдеться про зловживання владою службовими особами НАЗК та АПУ.

Досудове слідство здійснюватимуть за фактом вчинення посадовцями злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем).

Слідство вважає, що чиновники НАЗК діяли за вказівками службових осіб Адміністрації президента й у 2017 році приймали рішення про відсутність порушень за результатами проведення спеціальних та повних перевірок декларацій осіб або ж не проводили необхідних перевірок взагалі.

Нагадаємо, що 20 жовтня Кабінет міністрів тимчасово поклав виконання обов’язків голови Національного агентства з питань запобігання корупції на Наталію Новак.

Рада 2 жовтня підтримала в цілому законопроект № 1029 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції».

Текст закону передбачає, що керуватиме діяльністю НАЗК одноосібно голова, якого призначає і звільняє Кабмін. Змінюється й перелік посадових осіб, які зобов’язані подавати електронні декларації.

НАЗК отримує доступ до державних реєстрів та баз і надаватиме автоматичний доступ до реєстру е-декларацій для НАБУ. При цьому, вимоги е-декларування стають жорсткішими щодо закордонних активів та членів родини заявника. Із переліку декларантів виключено іноземців-нерезидентів, які є членами наглядових рад державних банків або підприємств, а також громадських активістів-антикорупціонерів.