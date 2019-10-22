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Ракурс
Військові кораблі Росії в Азовському морі, фото: Міноборони РФ

Росія спрямувала військові кораблі на Азов

22 жов 2019, 11:24
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Ракетні кораблі «Великий Устюг» і «Углич» Каспійської флотилії РФ увійшли в акваторію Азовського моря.

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Військові судна пройшли через Керченську протоку. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони РФ.

Кораблі перебували у складі постійного з'єднання Військово-морського флоту РФ в Середземному морі, а після рішення про їх повернення до пункту постійного базування вийшли на Каспію.

Як відомо, у листопаді 2018 року Росія здійснила акт агресії проти України у Керченській протоці. Росіяни захопили кораблі українського ВМФ, а також взяли у полон 24 моряки.

Агресія Росії проти України в Чорному та Азовському морях триває й наразі. Ворожа країна постійно посилює тиск, а також влаштовує провокації на різних напрямках. Так, недавно корабель Чорноморського флоту РФ зайшов у закриту для мореплавства зону, де тривали міжнародні військові навчання Sea Breeze.

Українське військове командування оперативно відслідковує дії ВМФ РФ.

Джерело: Ракурс


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