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Ракурс
Военные корабли России в Азовском море, фото: Минобороны РФ

Россия направила военные корабли на Азов

22 окт 2019, 11:24
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Ракетные корабли «Великий Устюг» и «Углич» Каспийской флотилии РФ вошли в акваторию Азовского моря.

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Военные суда прошли через Керченский пролив. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

Корабли находились в составе постоянного соединения Военно-морского флота РФ в Средиземном море, а после решения об их возвращении в пункт постоянного базирования вышли на Каспию.

Как известно, в ноябре 2018 года РФ осуществила акт агрессии против Украины в Керченском проливе. Россияне захватили корабли украинского ВМФ, а также взяли в плен 24 моряка.

Агрессия России против Украины в Черном и Азовском морях продолжается и сейчас. Противник постоянно усиливает давление, а также устраивает провокации. Так, недавно корабль Черноморского флота РФ зашел в закрытую для мореплавания зону, где проходили международные военные учения Sea Breeze.

Украинское военное командование оперативно отслеживает действия ВМФ РФ.

Источник: Ракурс


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