Керченский мост: Россия собралась расширять запретные зоны для кораблей

Керченский мост, фото: Википедия

https://racurs.ua/n128277-kerchenskiy-most-rossiya-sobralas-rasshiryat-zapretnye-zony-dlya-korabley.html

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Керченский мост из России в оккупированный Крым продолжают изолировать: россияне собрались расширять запретные для плавания районы.

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С соответствующим предложением выступили представители Министерства транспорта РФ. Проект документа обнародован на российском портале правовой информации.

В пояснительной записке чиновники связали эти меры с необходимостью обезопасить зону Крымского моста в акватории Керченского пролива. Вопрос закрытия для судоходства дополнительных районов обсуждало на совещании 7 октября высшее руководство Росморречфлота, ФСБ, Росгвардии и Минобороны РФ.

В частности, планируется запретить перемещение любых плавсредств, кроме кораблей, судов и катеров Росгвардии, российских ВМФ, а также судов, участвующих в обслуживании Керченского моста.

В 2015 году Минтранс РФ издавал подобный приказ, а Росгвардия предлагала расширить запретную зону.

Эксперты полагают, что это решение негативно скажется на украинском судоходстве. В августе-сентябре при входе в Азовское море в 2,4 раза выросла продолжительность задержки россиянами кораблей Украины, а при выходе из него — в 3,2 раза по сравнению с данными за июль.

Ранее глава Генштаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил, что Украина не планирует повторять попыток пройти через Керченский пролив. Он напомнил, что во время прошлогоднего конфликта, когда россиянами были захвачены 24 моряка ВМС Украины, военные РФ осуществляли вооруженные провокации.