Керченський міст: Росія зібралася розширювати заборонені зони для кораблів

Керченський міст, фото: Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n128277-kerchenskyy-mist-rosiya-zibralasya-rozshyruvaty-zaboroneni-zony-dlya-korabliv.html

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Керченський міст із Росії до окупованого Криму продовжують ізолювати: росіяни зібралися розширювати заборонені для плавання райони.

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З відповідною пропозицією виступили представники Міністерства транспорту РФ. Проект документа оприлюднено на російському порталі правової інформації.

У пояснювальній записці чиновники пов’язали ці заходи із нібито необхідністю забезпечити безпеку Кримського моста в акваторії Керченської протоки. Питання закриття для судноплавства додаткових районів обговорювало на нараді 7 жовтня вище керівництво Росморрічфлоту, ФСБ, Росгвардії та Міноборони РФ.

Зокрема, планується заборонити переміщення будь-яких плавзасобів, окрім кораблів, суден і катерів Росгвардії, російських ВМФ, а також суден, які беруть участь в обслуговуванні Керченського моста.

У 2015 році Мінтранс РФ видавав подібний наказ, а Росгвардія пропонувала розширити заборонену зону.

Експерти вважають, що це рішення негативно позначиться на українському судноплавстві. У серпні-вересні під час заходу до Азовського моря в 2,4 рази зросла тривалість затримки росіянами кораблів України, а при виході з нього — в 3,2 рази порівняно з даними за липень.

Раніше глава Генштабу Збройних сил України Руслан Хомчак заявив, що Україна не планує повторювати спроб пройти через Керченську протоку. Він нагадав, що під час торішнього конфлікту, коли росіяни захопили у полон 24 моряків ВМС України, військові РФ здійснювали збройні провокації.