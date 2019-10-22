Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Борьба с коррупцией: Генпрокуратура подозревает НАПК и администрацию Порошенко в фальсификации результатов е-декларирования, фото — Укринформ

Генпрокуратура подозревает НАПК и администрацию Порошенко в фальсификации результатов е-декларирования

22 окт 2019, 11:25
999

Генпрокуратура подозревает должностных лиц НАПК и Администрации президента в фальсификации результатов е-декларирования. Следствие считает, что чиновники в 2017 году неправомерно принимали решение об отсутствии нарушений или не проводили проверок вообще.

Loading...

Генеральная прокуратура Украины подозревает должностных лиц Национального агентства по предотвращению коррупции и Администрации президента в фальсификации результатов е-декларирования.

Генпрокуратура отправила в НАБУ материалы соответствующего уголовного производства. Как сообщили 22 октября в пресс-службе ведомства, речь идет о злоупотреблении властью должностными лицами НАПК и АПУ.

Досудебное следствие будут осуществлять по факту совершения должностными лицами преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

Следствие считает, что чиновники НАПК действовали по указанию должностных лиц Администрации президента и в 2017 году принимали решение об отсутствии нарушений по результатам проведения специальных и полных проверок деклараций лиц или не проводили необходимых проверок вообще.

Напомним, что 20 октября Кабинет министров временно возложил исполнение обязанностей председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции на Наталью Новак.

Рада 2 октября поддержала в целом законопроект № 1029 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения эффективности институционального механизма предотвращения коррупции».

Текст закона предусматривает, что руководить деятельностью НАПК будет единолично председатель, которого назначает и освобождает Кабмин. Меняется и перечень должностных лиц, которые обязаны подавать электронные декларации.

НАПК получает доступ к государственным реестрам, а также будет предоставлять автоматический доступ к реестру е-деклараций для НАБУ. При этом требования е-декларирования становятся более жесткими к зарубежным активам и к членов семьи заявителя. Из перечня декларантов исключили иностранцев-нерезидентов, являющихся членами наблюдательных советов государственных банков или предприятий, а также общественных активистов-антикоррупционеров.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Кабмин дал старт проекту «Е-контракт»: чиновники обещают информационную революцию в сфере публичных финансов

Украинское правительство представило проект «Е-контракт», с помощью которого можно будет отслеживать контрактные отношения, возникающие по поводу государственных заказов

Новости Украины
16:18

СБУ задержала экс-заместителя министра экономики по подозрению в госизмене (ФОТО)

Оперативники Службы безопасности Украины задержали бывшего заместителя министра экономики, который подозревается в государственной измене. По данным спецслужбы, его действия нанесли масштабный ущерб обороноспособности государства

Правовые новости
15:47

Дело Грымчака переквалифицировали, его рассмотрит Антикоррупционный суд

Дело бывшего заместителя министра ВОТ Грымчака переквалифицировали, его будет расследовать НАБУ, а рассмотрит Антикоррупционный суд. Генпрокуратура сняла с Грымчака подозрение в мошенничестве и предъявила подозрение в злоупотреблении влиянием

Новости Украины
13:14
Новости партнеров
Загрузка...