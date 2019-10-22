Борьба с коррупцией: Генпрокуратура подозревает НАПК и администрацию Порошенко в фальсификации результатов е-декларирования, фото — Укринформ

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Генпрокуратура подозревает должностных лиц НАПК и Администрации президента в фальсификации результатов е-декларирования. Следствие считает, что чиновники в 2017 году неправомерно принимали решение об отсутствии нарушений или не проводили проверок вообще.

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Генеральная прокуратура Украины подозревает должностных лиц Национального агентства по предотвращению коррупции и Администрации президента в фальсификации результатов е-декларирования.

Генпрокуратура отправила в НАБУ материалы соответствующего уголовного производства. Как сообщили 22 октября в пресс-службе ведомства, речь идет о злоупотреблении властью должностными лицами НАПК и АПУ.

Досудебное следствие будут осуществлять по факту совершения должностными лицами преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

Следствие считает, что чиновники НАПК действовали по указанию должностных лиц Администрации президента и в 2017 году принимали решение об отсутствии нарушений по результатам проведения специальных и полных проверок деклараций лиц или не проводили необходимых проверок вообще.

Напомним, что 20 октября Кабинет министров временно возложил исполнение обязанностей председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции на Наталью Новак.

Рада 2 октября поддержала в целом законопроект № 1029 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения эффективности институционального механизма предотвращения коррупции».

Текст закона предусматривает, что руководить деятельностью НАПК будет единолично председатель, которого назначает и освобождает Кабмин. Меняется и перечень должностных лиц, которые обязаны подавать электронные декларации.

НАПК получает доступ к государственным реестрам, а также будет предоставлять автоматический доступ к реестру е-деклараций для НАБУ. При этом требования е-декларирования становятся более жесткими к зарубежным активам и к членов семьи заявителя. Из перечня декларантов исключили иностранцев-нерезидентов, являющихся членами наблюдательных советов государственных банков или предприятий, а также общественных активистов-антикоррупционеров.