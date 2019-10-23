Последствия инцидента, фото: Национальная полиция

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Ракурс

Мощный взрыв прогремел вчера вечером в центре Киева в районе улицы Пушкинской.

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В результате двое мужчин погибли, а также пострадала девушка, которую с телесными повреждениями госпитализировали. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

Отмечается, что сообщение об этом инциденте от одного из свидетелей поступило к правоохранителям вчера около 23.00.

Обстоятельства инцидента устанавливаются.

По информации издания «Киев Оперативный», взрыв произошел у входа в здание на улице Пушкинской, 34 около 22.00. По предварительной информации, между охранником и человеком, который проходил службу на востоке Украины, возник конфликт, в ходе которого последний достал гранату, которая сдетонировала в его руке.

Оба участника конфликта погибли на месте, также осколки гранаты отлетели в двух женщин, одну из которых госпитализировали.

Напомним, в мае этого года в Харькове в результате взрыва гранаты возле одного из домов погибли двое мужчин.