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Ракурс
Последствия инцидента, фото: Национальная полиция

Мощный взрыв прогремел в центре Киева, есть погибшие (ФОТО, ВИДЕО)

23 окт 2019, 08:06
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Мощный взрыв прогремел вчера вечером в центре Киева в районе улицы Пушкинской.

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В результате двое мужчин погибли, а также пострадала девушка, которую с телесными повреждениями госпитализировали. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

Отмечается, что сообщение об этом инциденте от одного из свидетелей поступило к правоохранителям вчера около 23.00.

Обстоятельства инцидента устанавливаются.

По информации издания «Киев Оперативный», взрыв произошел у входа в здание на улице Пушкинской, 34 около 22.00. По предварительной информации, между охранником и человеком, который проходил службу на востоке Украины, возник конфликт, в ходе которого последний достал гранату, которая сдетонировала в его руке.

Оба участника конфликта погибли на месте, также осколки гранаты отлетели в двух женщин, одну из которых госпитализировали.

Последствия инцидента, фото: Национальная полиция

Последствия инцидента, фото: Национальная полиция

Последствия инцидента, фото: Национальная полиция

Напомним, в мае этого года в Харькове в результате взрыва гранаты возле одного из домов погибли двое мужчин.

Источник: Ракурс


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