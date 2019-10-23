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Последствия инцидента, фото: Национальная полиция
Мощный взрыв прогремел в центре Киева, есть погибшие (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n128448-moschnyy-vzryv-progremel-v-centre-kieva-est-pogibshie-foto-video.htmlРакурс
Мощный взрыв прогремел вчера вечером в центре Киева в районе улицы Пушкинской.
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В результате двое мужчин погибли, а также пострадала девушка, которую с телесными повреждениями госпитализировали. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.
Отмечается, что сообщение об этом инциденте от одного из свидетелей поступило к правоохранителям вчера около 23.00.
Обстоятельства инцидента устанавливаются.
По информации издания «Киев Оперативный», взрыв произошел у входа в здание на улице Пушкинской, 34 около 22.00. По предварительной информации, между охранником и человеком, который проходил службу на востоке Украины, возник конфликт, в ходе которого последний достал гранату, которая сдетонировала в его руке.
Оба участника конфликта погибли на месте, также осколки гранаты отлетели в двух женщин, одну из которых госпитализировали.
Напомним, в мае этого года в Харькове в результате взрыва гранаты возле одного из домов погибли двое мужчин.
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