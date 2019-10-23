Масове отруєння газом у Львові, фото: last day club

https://racurs.ua/ua/n128460-u-lvovi-v-gurtojytku-studenty-otruyilysya-gazom-z-balonchyka.html

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Масове отруєння газом із балончика зафіксовано в одному зі львівських гуртожитків.

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До медичного закладу доставили 12 постраждалих студентів. Про це повідомляє прес-центр Національної поліції у Львівській області.

Встановлено, що 22 жовтня близько 21.30 одна з мешканок гуртожитку зайшла до кімнати свого знайомого, звернула увагу на балончик яскравого кольору і, вирішивши, що це парфуми, розпилила його вміст. Але балончик містив газ подразнювальної дії «Перець-4».

Як наслідок, було госпіталізовано 12 студентів й одного дорослого. Четверо пацієнтів перебувають у реанімації, троє — направлені до терапевтичного відділення, а решта лікується амбулаторно. У потерпілих діагностовано отруєння внаслідок токсичної дії невідомої речовини.

Обставини події встановлюються співробітниками правоохоронних органів. Після перевірки вирішуватимуться питання про відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, у жовтні в приміщенні школи № 21 у Чернігові невідомий розпилив газ. Внаслідок інциденту медична допомога знадобилася дев’ятьом учням.