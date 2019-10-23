Хабарництво в Раді: Антикорупційна прокуратура взялася за нардепів із фінкомітету. Фото: voxukraine.org

https://racurs.ua/ua/n128459-habarnyctvo-v-radi-antykorupciyna-prokuratura-vzyalasya-za-nardepiv-iz-finkomitetu.html

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Хабарництво у Верховній Раді почала розслідувати Спеціалізована антикорупційна прокуратура. Йдеться про розслідування фактів, оприлюднених у ЗМІ, щодо одержання 30 тис. дол. хабара за голосування проти ухвалення законопроекту про ліквідацію корупційних схем із об'єктами нерухомості.

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САП зареєструвала кримінальне провадження за ч. 4 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки чи одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі службовою особою) і розслідуватиме можливий корупційний злочин 11 народних обранців, повідомила сьогодні прес-служба відомства.

11 нардепів, які є членами парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, нібито отримали по 30 тис. дол. неправомірної вигоди за голосування проти законопроекту про ліквідацію корупційних схем під час оцінки об'єктів нерухомості на засіданні комітету ВР, — вказано у повідомленні.

Фігурантам розслідування може загрожувати до 12 років позбавлення волі та права обіймати певні посади впродовж трьох років із конфіскацією майна.

Нагадаємо, напередодні стало відомо про конфлікт у «Слузі народу». В Офісі президента зажадали перевірити на поліграфі частину нардепів партії влади, яких запідозрили в одержанні хабара в розмірі 30 тис. дол. кожному за потрібне голосування. Ініціативу про перевірку на детекторі брехні «слуги народу» зустріли прохолодно, звинувативши частину команди у донесенні до Офісу президента нібито неправдивої інформації.