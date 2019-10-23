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Взяточничество в Раде: Антикоррупционная прокуратура взялась за нардепов из финкомитета

Взяточничество в Раде: Антикоррупционная прокуратура взялась за нардепов из финкомитета

23 окт 2019, 11:36
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Взяточничество в Верховной Раде начала расследовать Специализированная антикоррупционная прокуратура. Речь идет о расследовании фактов, обнародованных в СМИ, относительно получения 30 тыс. долл. взятки за голосование против принятия законопроекта о ликвидации коррупционных схем с объектами недвижимости.

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САП зарегистрировала уголовное производство по ч. 4 ст. 368 УК Украины (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды в особо крупном размере должностным лицом) и будет расследовать возможное коррупционное преступление 11 народных избранников, сообщила сегодня пресс-служба ведомства.

11 нардепов, которые являются членами парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, якобы получили по 30 тыс. долл. неправомерной выгоды за голосование против законопроекта о ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости на заседании комитета ВР, — указано в сообщении.

Фигурантам расследования может грозить до 12 лет лишения свободы и права занимать определенные должности в течение трех лет с конфискацией имущества.

Напомним, накануне стало известно о конфликте в «Слуге народа». В Офисе президента потребовали проверить на полиграфе часть нардепов партии власти, которых заподозрили в получении взятки в размере 30 тыс. долл. каждому за нужное голосование. Инициативу о проверке на детекторе лжи «слуги народа» встретили прохладно, обвинив часть команды в донесении в Офис президента якобы ложной информации.

Источник: Ракурс


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