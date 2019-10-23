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Квадроцикл травмировал двух женщин на Закарпатье, фото: PxHere

Квадроцикл влетел в толпу на Закарпатье (ФОТО, ВИДЕО)

23 окт 2019, 11:33
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На Закарпатье квадроцикл влетел в толпу людей, стоявших на автобусной остановке. В результате двух женщин, 1959 и 1982 рождения, с потерями крови и травмами различной тяжести госпитализировали.

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Инцидент произошел вчера во второй половине дня в селе Кольчино Мукачевского района, сообщает «Перший.сom.ua».

За рулем квадроцикла находился житель Мукачево 1992 года рождения. Наезд на людей произошел, когда он пытался объехать автобус, который прибывал на остановку, совершая маневр разворота.

ДТП попала в поле зрения камеры видеофиксации. На соответствующем видео можно увидеть, что люди не успели расступиться перед квадроциклом, а лицо, находившееся за его рулем, сразу после наезда не людей бросилось выяснять отношения с 56-летним водителем автобуса.

Этот инцидент правоохранители квалифицировали по ст. 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта).

По информации издания mukachevo.net, у одной из пострадавших — ушибы, ее после обследования отпустили домой на амбулаторное лечение.

Вторая женщина — в реанимации. Диагностирован открытый перелом обеих костей левой голени, ушибы и повреждения связок правого коленного сустава, с подвывихом.

Инцидент произошел в селе Кольчино, фото: «Перший.сom.ua»

Инцидент произошел в селе Кольчино, фото: «Перший.сom.ua»

Инцидент произошел в селе Кольчино, фото: «Перший.сom.ua»

Напомним, в прошлом году в Киеве показали самый дешевый в мире автомобиль, очень похожий на квадроцикл с кузовом.


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